Pavullo, il nuovo assessore è Camilla Lami

Dopo il burrascoso divorzio con l'ex assessore Angela Pietroluongo, arriva un nuovo assessore nella giunta Venturelli a Pavullo. Camilla Lami è il nuovo assessore a Volontariato e Partecipazione, Comunicazione Istituzionale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, Ricerca risorse e bandi.

'Da oggi Camilla Lami entra ufficialmente a far parte della nostra squadra, andando a ricoprire diverse deleghe strategiche. Camilla è una persona scrupolosa, determinata e coscienziosa, sono certo che potrà portare un importante valore aggiunto al governo della nostra comunità. Camilla aveva già collaborato con la nostra squadra in campagna elettorale ed ha proseguito il suo impegno in questi anni promuovendo diverse iniziative (basti pensare alla nuova manifestazione “Pavullo città dei bambini”) e portando avanti istanze e proposte in modo costruttivo - afferma il sindaco Venturelli -.

Camilla Lami è nata a Pavullo nel 1988 e lavora da diversi anni nell’ambito della comunicazione e della grafica. Collabora con diverse associazioni, tra le quali MammAmica e FrignAut. La sua famiglia ha dato tanto a Pavullo: suo nonno era il dottor Giuseppe Lami che è ancora oggi ricordato per la sua grande opera spesa a favore dell’ospedale e degli ammalati. I suoi genitori sono attivissimi nel mondo del volontariato e sono per lei un esempio importante di impegno civico. Cresciuta in un ambiente di centro-sinistra, ha deciso di abbracciare il nostro progetto civico per contribuire alla crescita del nostro territorio, mantenendo un approccio legato alla trasparenza e con un focus maggiore sulla partecipazione e sul mondo del volontariato, curando anche la comunicazione istituzionale.Altra sfida che affronterà saranno le deleghe sul controllo di gestione, gli strumenti di pianificazione e la programmazione strategica. Il focus andrà anche sulla ricerca di risorse esterne: le opportunità del PNRR sono ormai concluse, ma per enti come il Comune di Pavullo risulta vitale cercare altrove nuovi fondi per lo sviluppo e la crescita della città'.