Pavullo, il nuovo coordinatore Fdi corregge la foto... Via le corna

La foto di rito con tanto di corna da parte del capogruppo Fdi in Consiglio comunale a Pavullo, Daniele Iseppi, alla riconfermata coordinatrice Fdi Pavullo Federica Galloni, era stata pubblicata ieri sui social della stessa Galloni. In un primo tempo, sempre sui social, Iseppi aveva affermato come si trattasse 'a Pavullo di un gesto di buonissimo augurio', ma evidentemente le noiose regole del protocollo e del 'politicamente corretto' hanno avuto la meglio e questa mattina la coordinatrice ha ripubblicato la stessa foto con corna scomparse, un lavoro di photoshop peraltro di buon livello, con ricostruzione puntuale della capigliatura della diretta interessata. Ci sono tutti, il consigliere regionale Arletti, il marito senatore Barcaiuolo, il consigliere regionale Pulitanò e i diretti interessati, ma nessun indice e mignolo alzati. L'illustre precedente del gesto apotropaico di Berlusconi non è evidentemente bastato a giustificare la goliardica scenetta, che ha subito l'onta della cancellazione.

Sopra il prima e il dopo l'intervento di autocensura.