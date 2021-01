Pavullo, importante donazione anonima da una azienda alla Croce Rossa

Un’importante donazione, da parte di un’azienda della zona che ha preferito rimanere anonima, è stata accolta con gioia e riconoscenza dalla Sezione pavullese della Croce Rossa Italiana. Si tratta di una seggetta montascale motorizzata, per il trasporto di disabili o di persone con difficoltà motorie, impossibilitate a salire e scendere le scale. Un regalo inaspettato e quanto mai gradito, che andrà ad accrescere le strumentazioni in dotazione ai volontari pavullesi.

Soddisfazione che traspare dalle parole del Presidente Davide Gazzetti e della Responsabile pavullese Roberta Venturelli: “Desideriamo ringraziare, a nome nostro e di tutte le persone che potremo assistere ed aiutare, l’azienda pavullese che ci ha fatto un dono dal valore così importante, sia economico sia funzionale”.

Non è la prima volta che imprenditori pavullesi si sono dimostrati generosi nei confronti dell’Associazione, aiutando, per il tramite di importanti acquisiti, l’espletamento di tutte le funzioni sociali e sanitarie che hanno permesso a Croce Rossa Pavullo nel Frignano di diventare punto di riferimento del territorio, sia supportando il 118 nelle operazioni di emergenza sia nelle numerose attività sociali a favore della cittadinanza. Ricordiamo, tra le altre, il trasporto sociale di malati, l’assistenza medica a sagre ed eventi sportivi, l’ausilio nel progetto “PiediBus”, per accompagnare i bambini a scuola, l’assistenza durante lo svolgimento degli esami di maturità 2020, la collaborazione con Caritas nel destinare pacchi alimentari alle famiglie pavullesi più colpite dalla crisi economica, e ultimo in termini temporali, l’adesione alla campagna “Il tempo della gentilezza', attivata dalla Croce Rossa in tutto il territorio Nazionale a favore delle persone colpite dalla crisi causata dall'epidemia di Covid.