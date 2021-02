Pavullo, in via Marconi via libera al nuovo parcheggio e pedonale

Per realizzare un nuovo parcheggio capace di alleggerire il peso della congestione di veicoli nei pressi delle scuole e per garantire un nuovo ampio percorso pedonale per rendere più sicuro il transito dei pedoni dalle scuole e nel collegamento con via Fratelli Bandiera, ci voleva l'approvazione, in Consiglio Comunale, di due varianti agli strumenti urbanistici di pianificazione. Approvazione che è arrivata all'unanimità segno di un progetto ritenuto di pubblica utilità e che, forse proprio per questo, ha registrato la condivisione di tutte le forze politiche.A sottolineare l'importante risultato, a cui dovrà seguire un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva indicativamente a giugno, è il Vicesindaco ed Assessore all'urbanistica Daniele Iseppi. 'Questo importante risultato di riqualificazione di una zona strategica della nostra città è stato possibile grazie ad una proficua collaborazione con i soggetti attuatori, impresa di Costruzione Brusiani'.Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di circa 1000 mq con 40 posti auto a fianco delle Scuole Medie e un percorso pedonale di circa 200 mt con larghezza 2 metri che collegherà l'ingresso delle Scuole fino a Via F.lli Bandiera.'L’obiettivo - afferma Iseppi - è quello di risolvere le storiche criticità presenti nella zona come quella di assicurare aree di sosta più adeguate per i flussi scolastici che paralizzano la circolazione nelle ore di punta e quella di garantire maggiori possibilità di sosta ai residenti ma soprattutto al vicino centro storico,in special modo nelle giornate di svolgimento del mercato settimanale e in generale del centro commerciale naturale di Pavullo. Il percorso pedonale garantirà poi un collegamento sicuro tra una zona densamente abitata come la Verzanella e il polo Scolastico e il centro città. Il provvedimento necessita, così che per l'inizio dell'estate speriamo di assistere all avvio dei lavori. Il modello che abbiamo cercato di adottare nella pianificazione urbanistica in questi anni si sta rivelando vincente perche abbiamo cercato in ogni occasione la realizzazione della maggiore dotazione di opere pubbliche possibile e in questo gli imprenditori pavullesi ci hanno sempre seguito con l'unico obiettivo di lasciare ai pavullesi una dote fondamentale per il futuro'