Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La cerimonia è proseguita con la deposizione floreale in memoria del Carabiniere Nicola Campanile, l’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento dei Caduti nella Piazza Caduti di Nassiriya. A seguire, la benedizione della lastra commemorativa con le immagini dei caduti ha preceduto la celebrazione della Santa Messa, officiata in suffragio dei Caduti di Nassiriya e di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in nome della pace in Iraq e Afghanistan.

Dopo la funzione, il Sindaco di Pavullo Nel Frignano e le altre autorità hanno espresso parole di profondo riconoscimento per coloro che, come il Generale Dalla Chiesa, hanno dedicato la propria vita alla difesa dei valori di libertà e giustizia.

Il Corpo Bandistico di Pavullo ha accompagnato i momenti più solenni della giornata, che ha visto la partecipazione delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, le quali hanno reso omaggio con i loro vessilli, unendosi alla comunità in un atto di memoria collettiva e di servizio al Paese.