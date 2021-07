Pavullo, incendio all'isola ecologica Hera

Rogo questo pomeriggio alle 17.30 all'isola ecologica di Pavullo in via Bononcini 11, gestita da Hera. Il rogo si è sviluppato nell'area che raccoglie i rifiuti in legno. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e un mezzo dell'unità forestale dei carabinieri. Il rogo potrebbe essere scaturito da una catasta di pallet, sulle cause sono in corso le indagini dei vigili del fuoco.