Pavullo, locanda e concerto di musica celtico per la nuova stagione al castello

Venerdì 29 aprile si inaugura ufficialmente la stagione estiva al castello di Montecuccolo con due eventi: l'apertura della nuova locanda all'interno del complesso castellano e un concerto in esclusiva per l'Italia di un gruppo di musicisti dalle Isole Faroer, i Sharon's Men.Dopo la pausa invernale, venerdì 29 riapre il ristorante del castello con una nuova gestione. Il Bar Frignano, dopo l'esaltante stagione 2021, ha ceduto il testimone a Daniele Bordone, cuoco con un'esperienza pluriennale e titolare di un attività legata alla gastronomia chiamata La Vetusta, e alla sua collaboratrice Teresa Costantini.Il ristorante si chiamerà La vetusta locanda del castello e presenterà un menù più ricco e variegato rispetto alla precedente gestione. Oltre alle crescentine, autentico biglietto da visita del Frignano, si potranno gustare primi fatti a mano e piatti di carne e selvaggina, in particolare cervo e cinghiale, che si legano profondamente alla cultura non solo gastronomica dell'Appennino modenese.La nuova gestione organizzerà serate a tema e offrirà anche la formula del pic nic. Ha infatti provveduto ad arredare l'area panoramica del castello con tavoli rustici sui quali i turisti potranno imbandire tavole estemporanee.A maggio il ristorante sarà aperto da venerdì a domenica, mentre da giugno passerà a un apertura prolungata da martedì a domenica.Per informazioni e prenotazioni : 371 1542654 oppure info@locandavestusta.com.Le Isole Faroer si trovano tra Islanda e Isole Shetland e sono rappresentative di una cultura anche musicale legata alle particolari atmosfere dei luoghi nordici: canti di marinai e balenieri e ballate fortemente ispirate ai paesaggi estremi del Mare del Nord.Kristian Blak, animatore del gruppo, è uno dei più noti musicisti del panorama world e non solo: ha all'attivo oltre cento CD di musica tradizionale, classica e folk.Questo concerto è anche un'anticipazione della prima edizione del Festival dei monti risonanti, kermesse di musica celtica e internazionale che si svolgerà al castello nel mese di agosto con la direzione artistica di Francesco Benozzo, professore di Filologia romanza e celtica all'Università di Bologna e arpista celtico noto a livello internazionale.Anche attraverso il Festival il castello di Montecuccolo verrà inserito in una rete europea di appuntamenti legati alla cultura internazionale. Si prevede per l'edizione 2022 un gemellaggio con il Festival Interceltico di Lorient (Bretagna), con il Celtic Connection di Glasgow (Scozia) e con il Summartonar Festival danese.