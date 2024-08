Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bartolini, ex assessore comunale, era stato per anni membro della Giunta Lapam, del Consiglio provinciale e di quello della sede di Pavullo, così come presidente della categoria dell’edilizia.'In associazione abbiamo conosciuto e apprezzato le sue doti umane e imprenditoriali, così come la sua capacità di portare avanti le istanze delle piccole e medie imprese e dell’artigianato – conclude Rossi –. Lo ricordiamo con profondo affetto e ci uniamo al dolore di familiari e amici'.