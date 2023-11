Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In questi giorni ci ha lasciato uno dei protagonisti storici di Pavullo, Bruno detto Barilin. Spesso girando per il mercato, all’udire la sua voce gracchiante, i pavullesi doc si dividevano in due fazioni: chi si defilava temendo di essere il prossimo bersaglio di battute e comizi, e chi si accomodava a godersi la scena - scrive il sindaco di Pavullo Davide Venturelli -. I turisti invece, non conoscendo il personaggio, rimanevano perlopiù increduli e toccava subire il repertorio di discorsi ufficiali, distribuzione di santini e ruvidi apprezzamenti al mondo femminile. Esprimiamo il più sincero cordoglio alla famiglia e ai suoi cari, e conserviamo nel cuore il ricordo di questo assai caratteristico pezzetto di Pavullo-Paese'.'Sentiremo risuonare i tuoi discorsi spaccatimpani in eterno, brinderemo alzando gli occhi, scintillando fuori dalle sabbie mobili alle quali siamo così assuefatti. Grazie per essere un pezzetto di noi' - è il ricordo di Umberto Santi del Goblin pub.I funerali si terrano oggi, alle 14.30, nella chiesa di Monteobizzo.