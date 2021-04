Pavullo: Nidi per tutti i sensi, tra legno e orti

Percorsi tattili, sonori, olfattivi dove il bambino, 'in totale liberta'', osserva, tocca, ascolta, scopre e sperimenta il mondo 'nel rispetto della natura'. Succede a Pavullo nel Frignano, nell'Appennino modenese, dove il Comune e il suo assessorato alla Scuola lanciano appunto 'un giardino per tutti i sensi'. Si tratta di un progetto di rivalorizzazione delle aree verdi dei nidi comunali, attraverso allestimenti 'green' multisensoriali in collaborazione con la Fabbrica delle Arti locale. 'Nel 'giardino per tutti i sensi'- spiegano dal municipio modenese le educatrici- possiamo incontrare sentieri sensoriali ed olfattivi dove i bambini camminano su foglie, erba, sassolini, fiori o sabbia tra piante aromatiche come il rosmarino, la lavanda o il timo. Oltre agli elementi naturali i bambini incontreranno differenti materiali per sperimentare luci, colori, trasparenze e movimenti. Accanto all'orto, dove i bambini si prendono cura delle piante, osservando la trasformazione della natura durante le stagioni e le sue fasi, dalla semina al raccolto, non puo' mancare la cucina di fango'.Le cucine, realizzate in legno, sono state progettate e create dall'ebanista Romano Donati, mentre tra gli allestimenti piu' innovativi c'e' 'Musica a tavola', con oltre 40 metri di utensili da cucina, cucchiai, scolapasta, tegami, caffettiere che creano 'una scala cromatica e sonora suggestiva'. Gli utensili sono stati interamente donati dalle famiglie, oltre che da altri donatori abituali, e tra gli allestimenti non poteva mancare 'L'albero delle storie', un luogo 'protetto' dagli alberi dedicato interamente alla lettura e all'ascolto. Qui, seduti su tronchi posizionati ad anfiteatro, i bambini assisteranno a letture ad alta voce ed animate. Tutto il progetto riguarda i nidi Tonini e Gli amici dello scoiattolo di Pavullo, oltre allo Scarabocchio della frazione Sant'Antonio.