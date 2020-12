Pavullo: ok a commissione Covid, ma sui tempi poche certezze

'E' certamente un buon risultato politico e nell'interesse della collettività, preoccupata per la diffusione del contagio, ma potremmo ritenerci a pieno soddisfatti solo quando la commissione sarà insediata e operativa'.

Commenta così il consigliere del gruppo Misto Davide Venturelli, l'approvazione, questa mattina, nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Pavullo richiesta da tutta l'opposizione, della mozione, presentata dalla stessa opposizione, per l'istituzione di una commissione consultiva allo scopo di studiare, approfondire la particolare situazione Covid a Pavullo, e di fornire gli strumenti per indirizzare eventuali azioni a livello comunale. Analisi e azioni di cui l'opposizione ha lamentato l'assenza da parte del sindaco, responsabile per la salute pubblica a livello comunale e come tale nelle condizioni di potere introdurre, nel caso di criticità, anche misure restrittive ed ulteriori rispetto a quelle stabilite dal DPCM.



La giunta, dal canto suo, in una nota con la quale ha sottolineato la 'volontà di tutti i componenti, emersa nel consiglio, pur con qualche piccolo distinguo, di voler collaborare assieme, con spirito costruttivo e al di là dagli schemi di appartenenza, pertanto fuori dalle polemiche, senza andare a caccia di possibili responsabili di questo o di quello', ha evidenziato però quanto una commissione di questo tipo, 'totalmente destrutturata, sia sulle date, sia che sui nomi dei componenti e degli enti possibilmente interessati', necessiti qualche ora di lavoro in più per essere strutturata'. 'Tuttavia l’impegno della amministrazione è stato dichiarato pubblicamente e sarà dimostrato sul piano operativo senza riserve già a partire da lunedì in cui ci metteremo al lavoro per cercare i componenti della commissione'



'I punti focali di questa commissione - specifica la giunta - dovrebbero essere la salute, l’economia e l’isolamento, con molta attenzione agli assembramenti e all’uso dei dispositivi di protezione, fermo restando che qualche altro tematica potrebbe entrare'