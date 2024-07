'Pavullo, ripetitore telefonico sulla torre dell'orologio: vergogna'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'intervento eseguito ieri presso la torre del municipio ha previsto una riconfigurazione e una sostituzione dell'impianto fisso per le reti di comunicazioni elettroniche mobili, eseguito da un ente di telefonia che ha un contratto col nostro Comune. Questo aggiornamento è essenziale per garantire un ammodernamento e un miglior funzionamento della ricezione e trasmissione dati per le reti telefoniche mobili' - aveva fatto sapere il Comune.'In attesa di verifiche, che abbiamo già commissionato agli uffici della soprintendenza belle arti e paesaggio, come presidente di Fratelli d’Italia Pavullo esprimo il mio parere più che negativo per una scelta non solo infelice ma offensiva.

La torre dell’orologio, nel primo dopoguerra, risultava grandemente danneggiata dalle mine del conflitto bellico che aveva portato anche alla distruzione della chiesa parrocchiale, e per questo ne commissionarono la sua rimessa a nuovo: un rivestimento di sassi a ricoprirne lo scheletro. Per quel lavoro vennero coinvolti operai e braccianti pavullesi, e uno di essi, il signor Beneventi, perse disgraziatamente la vita - continua Galloni -. Con questa scelta la Giunta dimostra non solo di non avere buongusto, ma soprattutto di non avere memoria storica della nostra Pavullo: ci aspettiamo la rimozione quanto prima'.