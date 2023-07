Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il rogo si è sviluppato in una stanza di un appartamento di via Verdi. Sono intervenute immediatamente due squadre da Pavullo e l'autoscala da Modena che sono riuscite a contenere le fiamme alla sola stanza. Il fumo dell'incendio però ha invaso gli appartamenti superiori e si è reso necessario evacuare gli occupanti. Un uomo è rimasto intossicato ed è stato affidato alle cure dei sanitari.Sul posto 118 e Carabinieri per i rilievi.