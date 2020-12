Pavullo, si è suicidato l'uomo accusato di avere ucciso la moglie

Si è suicidato nella abitazione di Pavullo dove era agli arresti domiciliari l'uomo di 50 anni accusato di avere ucciso la moglie. L'uomo è stato ritrovato questa mattina senza vita dai carabinieri durante i controlli quotidiani.Davide Di Donna era finito in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale a metà ottobre, a seguito della morte della moglie Alessandra Perini ( qui l'articolo ). Venne scarcerato un mese fa e da allora si trovava agli arresti domiciliari nella parte non sequestrata della propria casa a Sant'Antonio di Pavullo ( qui l'articolo ).

