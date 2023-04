Pavullo, sindaco chiama in giunta Valicelli e strizza occhio alla Lega

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













dimissioni in polemica col sindaco della sua vice Claudia Piacentini.Massimo Vallicelli, 54 anni, nato a Pavullo, è vice-ispettore della Polizia di Stato con 35 anni di esperienza nella Polizia Stradale, dal 1993 in servizio al Distaccamento di Polizia Stradale di Pavullo.'Ho chiesto a Massimo Valicelli di entrare nella nostra squadra, perché credo che abbia le caratteristiche giuste per portare avanti i numerosi progetti messi in campo. I suoi valori aggiunti sono l'ottima conoscenza del territorio, il suo amore per il nostro paese ed il buon senso che lo ha sempre contraddistinto - afferma il sindaco Venturelli -. Lo aspetta una sfida importante nel gestire dei servizi chiave del nostro comune, che devono dialogare e collaborare con tutta la struttura: sono certo che lo farà al meglio ed ho grande in fiducia in lui.Massimo avrà le deleghe ad ambiente, protezione civile, lavori pubblici e sicurezza'.Critiche rispetto alla scelta di Venturelli arrivano sia dal Pd che da Fdi.'Non si parla del passato, e del presente, da militante leghista del nuovo assessore Vallicelli. Al di là delle competenze sulle deleghe “pesantissime” che gli sono state attribuite, sulle quali non esprimiamo pregiudizi attendendo di giudicare i fatti, ci preme far notare che non basta rimettere una tessera di partito per smettere di condividerne valori e intenti - afferma Fdi Pavullo in una nota -. La Giunta Venturelli, dopo settimane di piccoli fallimenti quotidiani, ricordiamo le dimissioni del vice indaco, la polemica sulla poco edificante convenzione della Polizia Locale e i mancati incontri coi sindacati, così come l’ennesimo scontro con il comitato Serra di Porto sulla dislocazione della Casa della Salute, ecco che pensa di riequilibrare gli assetti lusingando illustri esponenti di centrodestra, che fino a due anni fa facevano campagna elettorale contro questa Amministrazione, mettendo sul piatto, più che delle deleghe, un ideologico schiaffo alla minoranza.

Ma così non è: con Eros Camatti, attuale capogruppo Lega in consiglio comunale, abbiamo ottimi rapporti e condividiamo ogni singola battaglia, dal bilancio, al no alla casa della salute a serra di porto, alle negligenze in fatto di politica ambientale, di cui lui è stato ottimo assessore. Continuerà ad essere nostro interlocutore e leale collaboratore di minoranza'.



'Quella di Vallicelli, simpatizzante e militante leghista, è una nomina che sposta decisamente a destra la giunta Venturelli, già popolata da molti ex del partito di Salvini - afferma Matteo Manni, segretario del PD di Pavullo -. Non capiamo il motivo per cui Venturelli non abbia scelto persone valide già parte del suo gruppo, che sette anni fa erano state indicate come papabili per un’ipotetica giunta Catani, o un giovane, dato che ha sempre sostenuto di volerne far crescere con l’esperienza amministrativa. Viene invece nominato un assessore all’ambiente vicino a un partito sicuramente non ambientalista, in un momento delicatissimo per il paese, proprio mentre si avvicina al cambio delle modalità di raccolta dei rifiuti. A questo riguardo, dopo l’incontro di lunedì in Comune, convocato a seguito del nostro intervento sui mezzi d’informazione, rimaniamo in attesa del resoconto del sindaco sulla successiva riunione con Hera. Durante il confronto abbiamo presentato varie proposte, alcune delle quali condivise anche da altri partecipanti alla riunione, come la revisione del porta a porta in centro, una serie di assemblee in tutte le frazioni per informare i cittadini, e il rispetto dei tempi previsti dalla convenzione, senza quindi anticipare il percorso a prima dell’estate. Chiediamo dunque la convocazione di un secondo tavolo di confronto, alla presenza di un tecnico responsabile di Hera, allargato questa volta anche ai sindacati. In questi giorni ci siamo confrontati con cittadini e associazioni ambientaliste, raccogliendo vari suggerimenti che siamo certi il nuovo assessore e il sindaco vorranno ascoltare. Altre questioni su cui chiediamo attenzione al nuovo Assessore riguardano la riattivazione della Consulta Ambiente, ferma dall’inizio del mandato di Venturelli e richiesta da numerose associazioni, e lo stato dei lavori della Comunità Energetica Rinnovabile di Pavullo, approvata dal Consiglio Comunale con una mozione del centrosinistra lo scorso anno'.