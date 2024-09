Pavullo, stadio Minelli: lavori al via nell’estate 2025

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con la delibera di Giunta del 19 settembre e la successiva approvazione in Consiglio Comunale il 26 settembre, sono stati approvati due importanti investimenti, finanziati attraverso un mutuo agevolato con l’Istituto del Credito Sportivo, finalizzato al rinnovo dello Stadio Minelli e alla corretta regimazione idraulica dei due torrenti tombinati sui quali sorge la struttura.Pavullo è il Comune capoluogo del Frignano e punto di riferimento per l'Appennino modenese, per questo era di fondamentale importanza riqualificare una delle sue principali strutture sportive: il progetto da 650mila euro per il rifacimento del manto del campo da calcio con erba sintetica valorizzerà l’attività delle associazioni calcistiche locali, le quali attualmente contano oltre 500 iscritti e due squadre iscritte alla FIGC, consentendo anche collaborazioni con realtà di alto livello.

L’accesso al credito sportivo è stato reso possibile per il fatto che l’impianto è certificato CONI e consentirà di evitare il pagamento di interessi sul capitale investito. Tale progetto si colloca nell’ambito complessivo di creazione di un grande polo scolastico-sportivo, tenuto conto anche del nuovo polo didattico all’avanguardia finanziato con fondi PNRR, per il quale è in fase di realizzazione la nuova Scuola Media.

Parallelamente, è stato avviato un secondo progetto di grande rilevanza: la messa in sicurezza dei torrenti tombinati che scorrono sotto lo stadio, che anche nel corso dell’ultima alluvione di giugno 2024 hanno provocato l’allagamento di una parte della struttura, con sversamento di fango e detriti che sono stati generosamente rimossi dai ragazzi dell’atletica e altri volontari.



L’intervento dal costo di 630mila euro – anch’esso coperto dal credito sportivo - porterà allo spostamento e allargamento della tombinatura, garantendo un’azione laminante su un bacino di circa 40 ettari e consentendo di rallentare l’afflusso di acqua sul collettore principale in caso di precipitazione calamitosa.

Tale opera, condivisa con gli esperti al lavoro sul piano di salvaguardia idraulica della città, si colloca nell’ottica di ridurre progressivamente gli afflussi sul Cogorno in caso di forte precipitazione, cercando di salvaguardare le aree più soggette ad allagamenti. Come specificato nel corso del Consiglio Comunale, sono in fase di ultimazione la realizzazione del modello idraulico complessivo e l’analisi delle aree ove potranno sorgere altri interventi finalizzati alla laminazione complessiva. Al momento risulta completata la vasca di laminazione presso il Comparto la Torba, mentre sono in fase di avvio i lavori, a cura del Consorzio Burana, presso il Rio dei Frati, il Rio Bago ed il Rio Budrio.

I due progetti sullo Stadio Minelli rappresentano opere strategiche di grande rilevanza: da un lato, si investe nel futuro sportivo di Pavullo, dall’altro si lavora per aumentare le condizioni di sicurezza e stabilità necessarie per sostenere lo sviluppo demografico e urbano della nostra comunità.

Stefano Bonacorsi