Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tutte le sere stand gastronomico con specialità tipiche aperto dalle ore 19, con la novità del venerdì: l'Hamburgheria on the road, particolarmente apprezzata dai più giovani. Oltre a Crescentine e gnocco fritto, si cena con specialità tipiche tutte le sere, la domenica anche a pranzo con Gramigna e crescentine su prenotazione al 3389987785. Borlenghi nelle serate di sabato e domenicaIl programma religioso prevede, domenica 20, la Santa Messa con il coro, seguita dalla processione con la statua della Madonna del Porto, dalla musica della banda di Samone e dal suono delle campane del Gruppo Campanari Modenese. Al pomeriggio gara di briscola e apertura stand già dalle ore 17Il programma musicale prevede il venerdi il concerto degli allievi Musicfactoryinmovimento, al sabato e domenica sera Gianni e la sua orchestra.Dal piazzale della chiesa la possibilità di raggiungere, attraverso un facile sentiero naturalistico l'antica torre di Gaiato, testimonianza di uno dei primi insediamenti fortificati del Frignano ed oggi, oltre a punto panoramico estesi della montagna modenese, riferimento della rete provinciale per l'avvistamento incendi boschivi della protezione civile.