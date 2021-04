Pavullo, ubriaco alla guida si schianta contro auto in sosta

Il livello di alcool assunto era tale da superare abbondantemente i limiti di legge e soprattutto ad un livello da rendere pericolosa la sua guida. Questo ha provocato uno sbandamento e la collissione della sua auto con un altro mezzo in sosta. E' successo la scorsa notte, a Pavullo. Raggiunto dai Carabinieri dopo l'incidente, l'uomo è stato sottoposto ad alcool test che ha confermato la violazione alla quale i militari hanno aggiunto quella per violazione alla normativa anti-covid, che vieta gli spostamenti non motivati dalle ore 22 alle ore 5.Altra denuncia, ma per furto aggravato, i Carabinieri l'hanno contestata ad una donna di 47 anni, di origini siciliana, a Soliera. Nel pomeriggio aveva tentato di oltrepassare le casse del supermercato Esselunga senza pagare la spesa, per un importo di circa 300 euro. Ma il suo gesto è stato notato venendo notata dal personale della vigilanza che ha chiamato i Carabinieri che hanno proceduto a bloccarla.