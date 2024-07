Pavullo, una riqualificazione artistica per la Scalinata Montanari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il progetto artistico è nato con l’obiettivo di ridonare bellezza, attraverso l’arte visiva, ad un luogo fruito dalla collettività e da centinaia di giovani studenti, esso ha previsto la realizzazione di ceramiche smaltate, alto, basso rilievi e a tutto tondo, realizzate da due classi terze, 3F – 3G del Liceo Adolfo Venturi di Modena, con il quale il Comune di Pavullo collabora attivamente dal 2021.

Il progetto, inserito nel PCTO, è stato diretto dal prof di materie plastiche e scultore Mattia Scappini. Per la realizzazione delle ceramiche, gli studenti si sono ispirati ai antichi tabellionati (Segno del tabellionato, segno manuale e personale posto dal notaio davanti alla sua sottoscrizione, come garanzia degli atti da lui rogati) di notai pavullesi.



Numerose ed importanti furono infatti le famiglie di notai presenti nel territorio tra il XVII e il XVIII secolo. Il recupero e la valorizzazione di queste “grafie” e delle simbologie che li accompagnano ci consentono di approfondire e promuovere la conoscenza della storia locale: personaggi, aneddoti, avvenimenti.

L’assessore alla Cultura Daniele Cornia ha più volte ribadito l’importanza degli spazi pubblici, in quanto luoghi vissuti quotidianamente dalla collettività. Luoghi non solo di passaggio, ma del “benessere” collettivo, spazi per la creazione di nuove opportunità di dialogo e di incontro. Luoghi pubblici che, attraverso le arti visive, possono rafforzare la memoria e l’identità in quanto valori fondamentali per la collettività e per il singolo individuo. Il progetto è stato realizzato grazie alle ricerche storiche del prof Andrea Pini e grazie al contributo dell’azienda Inco Industria Colori.