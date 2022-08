Pavullo, va in pensione direttore Distretto sanitario Carlo Serantoni

Venerdì 29 luglio è stato l’ultimo giorno di lavoro in Azienda USL per il dottor Carlo Serantoni, Direttore del Distretto Sanitario di Pavullo dalla fine del 2016. Arrivato a Modena nel 2005 da Bologna, dove ha svolto la sua attività professionale nell’U.O. Rianimazione-118 dell’Ospedale Maggiore. Da operativo nel soccorso territoriale a ruoli di coordinamento della Centrale Operativa 118, ha dedicato sempre grande attenzione agli aspetti procedurali-organizzativi da un lato e a quelli formativi dall’altro. Nel suo curriculum un’intensa produzione scientifica e di raccolta dati che ha trasferito a Modena nella Centrale di Modena Soccorso, di cui è stato Direttore f.f. dal 2012 fino alla sua chiusura. co-autore di manuali di rilevanza nazionale, è stato a lungo membro della Commissione Traumi di IRC ed è a tutt’oggi Direttore del Corso PTC che dirige in numerose sessioni su tutto il territorio nazionale.“Concludo un’esperienza stimolante - dichiara Serantoni -. Un grazie sentito a tutti i miei collaboratori, sanitari e del sociale, delle associazioni di volontariato, fino ai sindaci con cui abbiamo costruito una proficua alleanza”.La Direzione dell’Azienda USL di Modena rivolge al dottor Serantoni un sentito ringraziamento per l’impegno e il grande servizio svolto per oltre 17 anni. Il suo percorso è stato caratterizzato da grande passione, competenza e capacità sempre messe al servizio della collettività. A lui vanno i migliori auguri dell’Azienda per il futuro.In attesa della procedura di selezione, la direzione del Distretto di Pavullo è stata temporaneamente affidata al dottor Gabriele Romani, direttore sanitario dell’ospedale di Pavullo.