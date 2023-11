Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Vige ormai a Pavullo il savoir faire di una tecnocrazia, in cui il “il pallone è mio è decido io” la fa da padrone. I lavori, essendo finanziati da PNRR, potrebbero durare fino al 2026. Sono comunque due anni in cui la viabilità di Pavullo verrà stravolta e riversata sopra una già trafficatissima Via Marchiani: come comportarsi nel giorni di chiusura del centro storico? E nei week end, con la SS12 oberata di automobilisti verso la montagna? - chiude Fdi - Abituati come siamo a imparare mezzo social quando in città si cambiano due lampadine o a farci deliziarci con video in cui gli Amministratori si lanciano palle di neve e si fingono giornalisti, ci saremmo aspettati un po' più di zelo, questa volta con un’informazione utile a tutti'.