Pavullo, Vignola e San Felice: tre denuciati dai Carabinieri

Altre tre soggetti denunciati per diversi reati da parte dei Carabinieri in provincia. A Pavullo nella notteè stato identificato e denunciato alla procura della Repubblica un autotrasportatore italiano sessantenne, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di un telefono cellulare risultato oggetto di furto avvenuto la sera dell’11 novembre a Castelvetro di Modena.A Vignola, i carabinieri della locale tenenza di Vignola, hanno denunciato alla procura della Repubblica un trentottenne campano, anch'egli conosciuto alle forze di polizia, riconosciuto come l’autore di un furto avvenuto nel gennaio di quest'anno presso un negozio di abbigliamento ed accessori di Vignola, dove l'uomo aveva asportato merce per un valore di circa 300 euro.A San Felice Sul Panaro, i Carabinieri hanno denunciato ieri alla procura della Repubblica un maghrebino trentasettenne, domiciliato nel bolognese, per guida in stato di ebrezza alcolica. L’uomo, il 22 ottobre scorso, alle ore 20, a bordo della sua utilitaria, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale i Carabinieri, visto lo stato di alterazione psicofisica, Ritennero opportuno effettuare l’accertamento alcolemico. Nella circostanza l’uomo risultò alla guida con un tasso di 1,45 grammi/litro.