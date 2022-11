Pd al Comitato: 'Nuove scuole a Casinalbo, partecipazione c'è stata'

'Partecipazione sulle nuove scuole Prampolini di Casinalbo? C’è stata e ci sarà ancora'. A intervenire in questi termini dopo l'intervento del Comitato Formiginesi attivi è Andrea Corradini, capogruppo Pd in Consiglio comunale a Formigine'Già nel Consiglio Comunale del 27 ottobre, relativamente al punto delle Scuole di Casinalbo, avevo ricordato che sono stati fatti i necessari e doverosi passaggi di coinvolgimento della cittadinanza - afferma Corradini -. Confermo e ribadisco tale affermazione. In particolare, a differenza di quanto sostenuto dal comitato (anche in una specifica missiva datata 31 ottobre indirizzata al sottoscritto alla quale ho puntualmente risposto nei giorni scorsi) ho riferito che si è iniziato a coinvolgere i cittadini su questo tema nel Consiglio di Frazione di Casinalbo di aprile 2021, poi nel Consiglio Comunale del 16 dicembre 2021, poi nel Consiglio di Frazione del 19 maggio e infine nel Consiglio di Frazione di Casinalbo di ottobre 2022.'Chiudo con un riferimento all’interesse pubblico di questo progetto, di cui oggi il comitato sostiene la mancanza al fine di contrastare il progetto stesso, riferimento che a mio modesto parere palesa l’evidente infondatezza di tale assunto: come si fa a sostenere che una nuova scuola, antisismica, moderna, un polo 0-6 anni, a risparmio energetico (che non si può realizzare nell’area delle vecchie scuole perché in quel terreno non sussistono gli spazi tecnici minimi previsti dalle norme attuali) non sia un interesse pubblico? Come ribadito nei Consigli Comunali del 16 dicembre dello scorso anno e 27 ottobre scorso, questo è un progetto che si caratterizza per un chiaro e forte interesse pubblico. Non ripeto quanto è stato detto nei citati Consigli Comunali (nel caso ci sono le registrazioni e le trascrizioni), evidenzio solo che se c’era un aspetto che le forze politiche in Consiglio Comunale hanno riconosciuto, ivi comprese quelle di minoranza in almeno due interventi, ebbene questo aspetto è proprio la sussistenza di un interesse pubblico nel caso di specie - chiude il capogruppo Pd -. La partecipazione sul progetto delle nuove scuole pertanto si è fatta e si farà ancora. Ci risulta che l’amministrazione abbia messo in calendario altri incontri a brevissimo (con i genitori degli alunni, gli stakeholders più importanti in questo caso) e una ulteriore riunione del Consiglio di Frazione di Casinalbo, nonché che abbia dato disponibilità ad incontrare il comitato stesso per fornire gli ulteriori chiarimenti del caso'.