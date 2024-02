Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Noi non abbiamo nulla di personale contro Letizia Budri, ovviamente, ma i giudizi politici negativi su di lei li hanno espressi pubblicamente gli esponenti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia e le dimissioni dell’assessore Lodi, già candidato alle regionali per la Lega e assessore di peso della Giunta Greco, certificano una crisi della destra mirandolese difficilmente componibile, a meno che qualcuno non accetti di perderci la faccia. Un sindaco che dopo il primo mandato getta la spugna, tre assessori dimessi o dimissionati, una città amministrata alla giornata e isolata, una candidata che gli stessi alleati giudicano improponibile rende evidente la necessità di girare pagina perché Mirandola merita un futuro migliore' - chiude Greco.