Per amore infrange il divieto: 'Volevo vedere la mia fidanzata'

Lo ha ammesso, non ce la faceva più. La lontananza forzata della fidanzata residente in un altro comune rispetto al suo di residenza, non era per lui più sostenibile. E così, in barba al decreto che vieta gli spostamenti non giustificati come necessari verso altri comuni, è salito in auto e si è diretto a Carpi, verso l'abitazione di lei. Ma una volta giunto in territorio carpigiano gli agenti della Squadra Volante del locale commissariato, gli hanno intimato l'alt, accertando il motivo del suo spostamento. 'Volevo vedere la mia fidanzata' ha affermato il 23enne, esprimendo anche agli agesti la verità di un desiderio che era diventato per lui insopprimibile, al punto da spingerlo a rischiare. Rischio reale che lo ha portato ad essere destinatario di una salata sanzione ammininistrativa che si è aggiunta all'impossibilità di raggiungere la fidanzata