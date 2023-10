Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













raffica, tante da lasciare a terra il minore che fortunatamente non hanno avuto conseguenze gravi. Poi la fuga del branco al segnale che da lì a poco le forze dell'ordine subito chiamate, sarebbero arrivate.Le indagini sono ancora in corso, da parte del Commissariato di P.S. di Carpi, ma anche grazie al sistema di videosorveglianza, si è arrivati all’individuazione di una serie di ragazzi, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.In particolare, si è proceduto ad una perquisizione domiciliare a carico di un 19enne italiano residente nel reggiano, che ha portato al rinvenimento e al sequestro di una pistola scacciacani modificata, in quanto priva di tappo rosso.Le indagini proseguiranno per identificare tutti i partecipanti all’aggressione e ricostruire le esatte dinamiche dei fatti.