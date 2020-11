Più di 4 non conviventi allo stesso tavolo: multata ristoratrice

La titolare di un ristorante e quattro ragazzi multati per inottemperanza delle disposizioni anti-covid. In due controlli separati messi a segno ieri sera dai Carabinieri di Carpi. Nel primo caso la sanzione è scattata perché allo stesso tavolo di un ristorante erano presenti più di 4 persone non conviventi mentre nel secondo caso i ragazzi sono stati multati perché assembrati senza che fosse utilizzato alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.