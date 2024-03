Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dopo le prove di carico su piastra per verificare la tenuta del terreno di mercoledì scorso - affermano le associazioni - e come affermato dal sindaco Poletti, bisogna arrivare ad una soluzione definitiva entro pochi giorni. Chiediamo che si intervenga al più presto, o con la ripresa dei lavori da parte della ditta aggiudicatrice dell'appalto o con l'immediato conferimento dei lavori alla ditta arrivata seconda in graduatoria'.'Le nostre Associazioni sono al fianco delle imprese del centro di Finale che hanno pienamente ragione nel protestare per questo insopportabile ritardo del cantiere e dobbiamo tutti assieme sollecitare, noi nelle sedi istituzionali e loro attraverso le modalità che ritengono più efficaci, l'amministrazione comunale' concludono Confesercenti, Cna, Confcommercio e Lapam.