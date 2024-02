Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dalle 19 sarà chiuso fino a revoca anche il ponte sul Secchia in località San Martino Secchia, in via Ponte San Martino: lo stabilisce un'ordinanza odierna firmata dal sindaco Bellelli alle 16:25.Prosegue intanto l’attività di monitoraggio delle strade provinciali da parte dei tecnici della Provincia di Modena, a seguito del maltempo che dalla giornata di lunedì 26 febbraio sta coinvolgendo il territorio provinciale, con abbondanti precipitazioni, specialmente nella zona collinare e montana.Sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro in località “Biricuccola” di Pavullo si sono verificate fessurazioni con buche nella sede stradale, causate dalle abbondanti precipitazioni.I tecnici hanno riscontrato disagi anche sulla strada provinciale 30 a Renno di Pavullo, dove si è verificato uno smottamento della scarpata di monte della strada, che tuttavia non ha provocato interferenze col regolare transito e sulla strada provinciale 17 tra Settecani e Cà di Sola, dove si sono aperte fessurazioni e buche a bordo strada.Il personale della Provincia sta approntando un primo intervento provvisorio di messa in sicurezza, in attesa di opere risolutive, che saranno realizzate nei prossimi giorni.