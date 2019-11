Piena del Secchia, domani scuole chiuse a Bastiglia e Bomporto

'Il colmo di piena sul fiume Secchia è atteso per domani mattina e dovrebbe attestarsi sui 10 metri a ponte Alto, sotto alla soglia 3. Trattandosi comunque di una piena importante abbiamo deciso di chiudere le scuole anche a Bastiglia a scopo precauzionale. Continua il monitoraggio delle arginature che al momento non ha rilevato particolari criticità'. Così il sindaco di Bastigliaannuncia in serata la chiusura delle scuole di Bastiglia nella giornata di domani, mercoledì 20 novembre. Una chiusura che si aggiunge a quella già decisa per tutte le scuole di Bomporto.