Piena Secchia, chiudono anche tutti i ponti della bassa

Tutti i tecnici della provincia sono al lavoro in queste ore per monitorare la situazione delle strade.

In montagna sono stati inoltre istituiti sensi unici alternati sulla strada provinciale 35 a Madonna di Pietravolta e sulla provinciale 486 in località Rio Spalancato, a causa dell’accumulo di detriti sulla sede stradale.

Rimane chiuso il ponte Samone sulla strada provinciale 26, a causa del cedimento di una parte della pila centrale, dovuta all’innalzamento del livello del fiume Panaro. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i tecnici della Provincia per valutare la situazione. Chiude anche il ponte Pioppa sul fiume Secchia, sulla strada provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio e il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada provinciale 8, per l’innalzamento del livello idrometrico del fiume.

