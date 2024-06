Piena Secchia: chiusi i ponti Veggia, Navicello, Uccellino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le casse hanno continuato a invasare acqua per tutta la notte, ma la quantità scaricata direttamente a valle è aumentata a seguito del superamento di circa un metro il manufatto di contenimento del bacino in linea della cassa.



Chiusa anche via Curtatona con il ponte sul torrente Tiepido ed è in programma da parte della Provincia anche la chiusura del ponte di Navicello vecchio sul Panaro dove i livelli sono in aumento.

Per tutta la giornata è in vigore l’allerta Gialla per criticità idraulica e per temporali diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

È attivo anche il monitoraggio del fiume Panaro e di tutti i corsi d'acqua del nodo idraulico modenese. I volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno attivato una motopompa su fossa Bernarda alla Fossalta. Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.



Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo, i volontari della Protezione civile; nel presidio della viabilità la Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.



In provincia è chiuso dalle ore 23.30 Ponte Veggia, a Sassuolo, sempre sul fiume Secchia (foto sotto)







In montagna, la parte della provincia più colpita già da ieri mattina, una frana ha completamente ostruito la SP4 Fondovalle Panaro al Km 16+300 località Grottoni, nel Comune di Pavullo. La strada è chiusa dalle 23.30 e per tutta la notte mentre le macchine operatrici tentano di riaprire. La riapertura è prevista martedì 25.

Per la creazione di ruscellamenti, colate di fango e alberi piegati, la circolazione è rallentata e resa più rischiosa su tutto il tratto della strada Nuova Estense, soprattutto nei tratti che costeggiano il torrente Tiepido, come all'altezza del bivio per Riccò.

Chiuso anche il ponte in località rio Oceta, nei pressi di Talbignano. Strada chiusa da Saltino a Talbignano dalle 22.30.

Le acque del torrente Rossenna in piena hanno letteralmente spazzato via il ponte che collegava via Val Rossenna a Casa Calbucci. Il centro urbano più colpito da smottamenti e allagamenti è Pavullo, dove decine di garage e scantinati sono andati sott'acqua.

Nel video, la rottura del ponte sul torrente Rossenna e gli allagamenti a Pavullo.