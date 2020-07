Misericordia Pievepelago, il Comune corre ai ripari: 'Ecco la soluzione'

Insomma, il sindaco Ferroni, dopo il silenzio in Consiglio comunale di pochi giorni fa, corre ai ripari e spiega la strategia del Comune, anche con un incontro pubblico che si terrà il 27 luglio alle 18.30 al teatro comunale di Riolunato.



'Con riferimento alla polemica emersa su giornali e social in merito alla questione della sala polifunzionale ubicata nel centro di Protezione civile e concessa in uso alla Fraternita di Misericordia di Pievepelago crediamo sia necessario effettuare una comunicazione chiarificatrice onde evitare che l’amministrazione comunale venga sempre accusata di improvvisazione e mancanza di sensibilità verso le problematiche sociali'. Così con una nota ufficiale l'amministrazione comunale di Pievepelago interviene sulla questione del trasloco della sede della Misericordia contro il quale si era scagliata l'opposizione locale e la Lega con il senatore Stefano Corti Insomma, il sindaco Ferroni, dopo il silenzio in Consiglio comunale di pochi giorni fa, corre ai ripari e spiega la strategia del Comune,

'Da diversi anni l’Amministrazione riservando particolare attenzione al mondo dei più piccoli ha cercato di accedere ad ogni tipologia di contributo che riguardasse il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nel corso del 2019 è stata beneficiaria di un cospicuo contributo per il miglioramento sismico dell’edificio ex ONMI che attualmente ospita il polo per l’infanzia. Prima di procedere con la progettazione, i professionisti incaricati hanno provveduto ad effettuare delle prove sulle murature costituenti l’edificio ed è stato riscontrato che le stesse, pur con ulteriori opere, non rispondevano agli attuali requisiti previsti dalla normativa vigente in materia sismica. Da ciò la decisione immediata di non lasciare un giorno di più i piccoli utenti in una struttura che in caso di terremoto poteva mettere in serie pericolo le loro vite - afferma l'amministrazione comunale nella nota -. Sono seguiti incontri a livello degli enti preposti ed è stato concesso che il contributo sarebbe stato mantenuto per la costruzione di una nuova scuola. Urgeva trovare una collocazione temporanea per i bambini durante il periodo dei lavori, temporanea ma sicura e l’unico fabbricato rispondente a tali requisiti è risultato essere l’attuale centro di protezione civile che ospita diverse Associazioni e nello stesso l’unico locale che poteva essere preso in considerazione era il salone polifunzionale opportunamente riadattato. La sede operativa della Misericordia, Avis, Vigili del fuoco non potevano essere prese in considerazione. Nel 2013 era stata sottoscritta una convenzione per la gestione del salone che potesse essere utilizzato quale centro di aggregazione per i giovani e non solo, ma la sicurezza dei più piccoli travalicava ogni altra finalità. E’ stata pertanto subito contattata la Fraternita di Misericordia ed effettuato un sopralluogo congiunto tra rappresenti della stessa e del Comune e vennero presi accordi in tal senso'.



'Il Comune avrebbe realizzato le opere lasciando l’uso di due stanze attigue per il riposo notturno degli addetti e volontari. Al momento della presentazione dell’ipotesi progettuale l’AUSL competente ha però segnalato l’impossibilità di tale convivenza in quanto non vi possono essere interferenze tra personale esterno e gli utenti del polo per l’infanzia. Avuta questa notizia, il sindaco si è immediatamente attivato per trovare un’altra collocazione per il riposo notturno degli addetti, soluzione trovata al piano superiore nel locale concesso ad altra Associazione e di questo venne data immediata comunicazione al governatore della Fraternita di Misericordia. Inaspettatamente in questi giorni è stata sollevata una sterile polemica finalizzata probabilmente soltanto a far fare cattiva figura all’Amministrazione che può essere vista dai cittadini come quella che non tiene conto delle problematiche di coloro che spendono il loro tempo per la salute e le necessità primarie. Polemica assolutamente infondata e pretestuosa, cavalcata dal gruppo di opposizione e senza fondamento dal momento che la soluzione era già stata trovata e comunicata a suo tempo. Da ultimo l’Amministrazione prende atto con amarezza delle esternazioni del governatore che attribuisce il risultato della questione al gruppo di opposizione mentre la soluzione era già stata trovata da giorni senza la necessità di sollecitazione alcuna, nella consapevolezza dell’importanza di continuare a supportare il servizio della Misericordia'.