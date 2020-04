Pievepelago: il comune senza contagi ma dove si lavora come ce ne fossero 1000

Bauli di auto, rimorchi e furgoni carichi di cibo. Latte, pasta, generi di prima necessità, da consegnare a persone residenti nel comune montano modenese immerso in un contesto naturale che invita a mille passeggiate ma dove la gente si è unita e ha condiviso l'imperativo di rimanere a casa. Forse anche per questo autoisolamento, umano inserito in quello che è già naturalmente un isolamento 'ambientale' che Pievepelago, con i suoi 2.400 abitanti, è rimasto, insieme al vicino Fiumalbo, il comune con zero contagi. Il mantra del rimaniamo a casa aleggia ed è così che la macchina per la consegna degli alimenti e dei beni di prima necessità si è attivata. Per consentire alle persone di rimanere a casa: ' E’ il momento più delicato per resistere al contagio - si legge nell'ultimo post sulla pagina FB del Comune - e sperare in un calo dell’epidemia, quindi vanno raddoppiati gli sforzi del Comune. Stiamo a casa e seguiamo con scrupolo tutte le norme vigenti'