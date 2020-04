Pievepelago, mascherine donate e distribuite. Nonostante no del sindaco

'Con l'autorizzazione del prefetto di Modena, grazie all' interessamento del senatore Stefano Corti , la preziosa collaborazione delle forze dell'ordine, e l'indispensabile partecipazione attiva della confraternita Misericordia di Pievepelago, a giorni sarà effettuata la distribuzione nel territorio comunale delle mascherine protettive donate da un gruppo di cittadini'.Così in una nota, che avevano raccolto oltre 2000 euro per l'acquisto di 1000 mascherine certificate e imbustate una a una, annunciano l'avvio della distribuzione. Una distribuzione che - ricordiamo - era stata osteggiata dal sindaco Corrado Ferroni che aveva rifiutato la donazione ( qui la motivazione ).'Tale dispositivo, con certificazione prevista dalle disposizioni di legge, compresa regolare certificazione di provenienza nonche regolare fatturazione, sarà distribuito gratuitamente - si legge in una nota del gruppo di cittadini -. Nella ripartizione sono stati considerati principalmente: locale stazione carabinieri, distaccamento polizia municipale Pievepelago, operatori, personale sanitario poliambulatorio, struttura per anziani e operatori e volontari Misericordia'.'Consapevoli inoltre della scarsità di tali presidi agli operatori Avap dei vicini comuni di Fiumalbo e Riolunato, è stata prevista, in accordo con i rispettivi sindaci, una donazione anche per queste associazioni. Ulteriore assegnazione, su accorata segnalazione, per personale sanitario posto in quarantena da contagio coronavirus - contunuano i cittadini benefattori -. I cittadini potranno ritirare le mascherine (fino ad esaurimento delle stesse) che saranno poste in appositi contenitori, presso le attività commerciali aperte al pubblico sul territorio comunale, rispettando le indicazioni esposte nel cartello informativo (). Invitiamo la cittadinanza, a farne uso, anche per una forma di doverodo rispetto verso il prossimo, e naturalmente, nella totale osservanza dei decreti vigenti. I volontari della Misericordia, in quanto personale autorizzato, provvederanno alla distribuzione materiale dei dispositivi'.