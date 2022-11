Pioggia, neve e vento investono la provincia

La prima intensa perturbazione autunnale è arrivata e tutta la provincia di Modena sta facendo i conti con uno scenario meteo decisamente cambiato. La neve che già nei giorni scorsi aveva imbiancato la cima del Cimone si è spostata fino a quote più basse. Da questa nevica al di sopra degli 800 metri nell'appennino emiliano-romagnolo. In provincia di Modena la quota neve divide la zona di Pavullo, sgombra da neve, da quella vicina di Lama Mocogno, totalmente imbiancata. Circa quindici centimetri a Frassinoro dove sono entrati in funzione i mezzi spartineve della Provincia.

Le precipitazioni piovose stanno più lentamente del solito alzando il livello dei corsi d'acqua (un processo molto meno repentino a seguito sia della nevicata al di sotto dei mille metri sia della forte siccità che, a differenza di anni precedenti, prolungatasi per tutto il mese di ottobre, ha reso quest'anno la terra molto più ricettiva e in grado di assorbire grandi capacità di acqua iniziali).



A causare alcuni problemi è stato soprattutto il vento. Forti raffiche anche in alcune aree della pianura. A Mirandola, come mostra la foto, il vento ha provocato la caduta di un albero in via Nazioni Unite, nei pressi dell'incrocio con la Strada Statale 12. L'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuoverlo ha richiesto la sospensione della circolazione su via Nazioni Unite. Per regolare il traffico e per la messa in sicurezza della zona è intervenuta la Polizia Locale.