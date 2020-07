Pioppi Carpi, Consulta ambiente dice no all'abbattimento di massa

Tensione ieri sera in Consiglio comunale a Carpi sulla delicata questione dell'abbattimento dei 48 pioppi in tangenziale che dovrebbe partire il 3 agosto. Sul tema interviene il consigliere M5S Eros Andrea Gaddi il quale sottolinea come la Consulta Ambiente (sotto uno stralcio del documento) abbia dato parere negativo all'abbattimento di massa, abbattimento viceversa difeso strenuamente dal sindaco Bellelli e dalla giunta.







'Alle 19 ho ricevuto questo documento da parte della Consulta Ambiente da condividere con i colleghi consiglieri di tutti i gruppi, e così ho fatto, in cui veniva riportata la contrarietà all'abbattimento dei 48 pioppi cipressini sulla tangenziale Bruno Losi e in via Cattani - commenta Gaddi -. Tale documento è stato protocollato il 27 luglio e la Giunta l’aveva già a disposizione, ma ha pensato di non farcelo pervenire e condividerlo con noi. Mi dispiace constatare che l’assessore Truzzi e l’assessore Artioli abbiamo dichiarato delle inesattezze durante il consiglio comunale anche davanti alle evidenze dei fatti. Ho proposto ai colleghi consiglieri di devolvere il nostro gettone di presenza del consiglio comunale per effettuare una contro-prova: una verifica strumentale tramite tomografo, che serve a valutare piante di circonferenza superiore a 120/140 centimetri, per dare un segnale ai nostri concittadini e per avere delle prove terze. Risultato: sia la maggioranza che la minoranza ha fatto orecchie da mercante. Ho fatto anche presente alla difficoltà nel piantare nuovi alberi con l’assessore precedente e che come consiglieri e Giunta dobbiamo dare un segnale più importante per i nostri polmoni verdi piantumando di più di quello che si è fatto in questi anni in cui come Movimento 5 Stelle abbiamo donato alla città 1600 euro con circa 1000 piante in più di cui stiamo anche organizzando l'innaffiatura'.

'La conclusione è che sono a favore dell’abbattimento senza controprova il PD e Carpi Futura…

Continuate a fare i finti Verdi, ma è evidente che il vostro verde è solo simbolico come quello dei colori della Lega' - chiude Eros Andrea Gaddi.