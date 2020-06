Pitbull scappa da appartamento, aggredisce e ferisce condomini

Una reazione violenta rispetto ad una situazione percepita dal cane evidentemente di pericolo e che ha mandato in ospedale due persone. Azzannate da un Pitbull, mentre salivano le scale di un condominio di via Mario Pellegrini, a Vignola. Il cane, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è improvvisamente sfuggito al controllo dei padroni, uscendo dall'appartamento e precipitandosi per le scale all'arrivo dei due, sorpresi ed aggrediti. Entrambi feriti, sono stati trasportati all'ospedale di Baggiovara. La prognosi non è stata ancora resa nota ma nessuno dei due corre pericolo di vita. I Carabinieri di Vignola stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità colpose o dolose. In attesa dell'esito, il cane sarà sottoposto a sequestro.Nella foto, un pitbull. Immagine d'archivio non collegata ai fatti descritti