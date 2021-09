Pneumatici del tir troppo grandi, patente sospesa: alterava velocità

La polizia locale Unione Terre di Castelli ha fermato a Castelnuovo un autoarticolato di proprietà di una ditta di Verona condotto da un autista di anni 35. 'Dal controllo è emerso che il cronotachigrafo del mezzo pesante, che registra tutta l’attività effettuata, era tarato con pneumatici nelle ruote motrici di una misura mentre il veicolo ne montava altre di dimensioni maggiori, ambedue previsti nella carta di circolazione - si legge in una nota della polizia locale -. Questa differenza, che superficialmente può apparire di scarsa importanza nei mezzi pesanti, ha una notevole importanza, in quanto è uno stratagemma semplice ma molto efficace per fare registrare al cronotachigrafo una falsa velocità del veicolo, mentre invece ne effettua una maggiore, ingannando gli organi deputati al controllo. Il veicolo è stato accompagnato presso una officina specializzata e il “trucco” è stato certificato dal tecnico specializzato. La conseguenza di tale condotta ha portato ad una sanzione di 866 euro e alla sospensione della patente di guida del camionista'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.