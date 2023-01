Mirandola piange la scomparsa dell'ingegner Poggioli

Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco per voce dell’Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio, nonché vicinanza alla famiglia, per la scomparsa dell'Ingegnere Paolo Poggioli.

“Di lui desideriamo ricordare l'impegno profuso infaticabilmente per lo sviluppo dell'ambito Biomedicale mirandolese e della Bassa modenese più in generale, a livello nazionale ed internazionale. Ma soprattutto le qualità umane - in primo luogo il garbo, la gentilezza e l'apertura mentale - che ne animavano lo spirito e il carattere, oltre all’esempio che ha rappresentato grazie al coraggio ed alla sua voglia di fare, per il territorio.”