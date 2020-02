Polinago, domani i funerali dell'ex assessore Remo Cadegiani

A Polinago si svolgeranno domani, martedì 11 febbraio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta in via Pieve, i funerali di Remo Cadegiani, scomparso all'età di 92 anni, figura molto conosciuta in paese che ha servito per lunghi anni come consigliere comunale e come assessore.

Nell'esprimere la vicinanza ai figli Anna e Fabrizio, al genero Giuseppe ed ai nipoti, il sindaco di Polinago e presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei ricorda l’impegno di Cadegiani nell’amministrazione comunale della quale fece parte in qualità di assessore dal 1975 al 1990 e gli anni trascorsi insieme in Consiglio comunale dal 1980 al 1990.

«Il suo contributo esemplare - aggiunge Tomei - alla vita amministrativa del nostro Comune ci sprona a rinnovare l’impegno e la disponibilità a lavorare insieme per il bene comune».