Polinago, festa per 100 anni della maestra Adriana

Adriana Cadegiani, originaria di Polinago, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.Ha festeggiato il compleanno nella chiesa parrocchiale di Polinago con i parenti, la figlia Giuliana, il parroco don Paolo Fratti e alla presenza del sindaco Gian Domenico Tomei che si è complimentato con Adriana e tutta la famiglia, consegnando una targa a ricordo dell'evento.Adriana Cadegiani è stata per anni insegnante della scuola primaria di Polinago e alla cerimonia erano presenti anche tanti suoi alunni.Nata il 23 luglio del 1921 Adriana ora vive in Toscana ma da sempre trascorre le vacanze estive nella casa originaria di Polinago.

