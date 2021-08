Polinago, Ida Richeldi compie 100 anni

Ida Richeldi, residente a Gombola di Polinago, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni ed è stata salutata dal sindaco Gian Domenico Tomei che si è complimentato con Ida e tutta la famiglia, consegnando una targa a ricordo, oltre a postare su Facebook il video, girato durante la festa di compleanno, che riprende la signora Ida in un gioioso ballo liscio. Cento anni e non sentirli.Da maggio è la terza residente di Polinago che festeggia i 100 anni.

