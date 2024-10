Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella mattinata di oggi si è tenuta presso la sala consiliare del Municipio di Concordia la cerimonia ufficiale di assegnazione dell’incarico, alla presenza del comandante del Corpo intercomunale della Polizia Locale dell’Unione Donato Caccavone.'Roberto Farinelli ha conseguito la laurea in scienze politiche presso l’Università di Bologna per poi dedicarsi professionalmente all’attività di agente di Polizia Locale. Dopo una breve esperienza lavorativa a Maranello ha prestato servizio per 22 anni a Mirandola iniziando la carriera da ufficiale, inizialmente presso il Comune e successivamente presso l’Unione; dal 2019 è entrato a far parte del presidio di Polizia Locale del Comune di Concordia. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Concordia e del Comandante del Corpo intercomunale della Polizia Locale dell’Unione, Donato Caccavone' - si legge in una nota.