Hanno preso servizio all’inizio dell’anno due nuovi operatori al Comando di Terre di Castelli che vanno a sostituire altrettanti operatori che hanno cessato il servizio a causa di un pensionamento e una mobilità per interscambio. Si tratta di un Ispettore e un Agente. L’agente sarà destinato a svolgere servizio presso il presidio di Polizia Locale di Castelnuovo e Castelvetro mentre l’Ispettore, dopo un breve periodo di affiancamento, assumerà la responsabilità del presidio di Polizia Locale dei comuni di Spilamberto e Savignano sul Panaro. Entrambi gli operatori sono già formati per lo svolgimento delle funzioni assegnate in quanto provenienti, rispettivamente, dai corpi di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia e dal corpo di Polizia Locale di Reggio Emilia. Ai nuovi arrivati il comandante Pierpaolo Marullo ha dato il benvenuto e augurato buon servizio.