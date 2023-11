Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Sulpl, sindacato dei lavoratori della Polizia locale, sottolinea 'la lodevole iniziativa promossa dalla Polizia Locale di Formigine; non solo per ricordare le numerose vittime di femminicidio, di discriminazione, di violenza e di abusi che non consentono alle donne un effettivo godimento dei propri diritti e la loro piena realizzazione, bensì per prevenire il proliferare di questi gravi episodi. La Polizia Locale formiginese vuole andare oltre il comune arredo urbano con la propria presenza costante tutto l’anno sul territorio dare un importante messaggio: stop alla violenza di genere e diventare un punto di riferimento per la cittadinanza, per le persone in difficoltà e supportarle verso i percorsi adeguati'.Anche il sindacato è accessibile da chi vuole avere informazioni e supporto presso l’ufficio di viale Gramsci 265 a Modena, la mattina dal lunedì al venerdì o anche in ogni altro orario o giornata prendendo appuntamento.