'Nel commentare i risultati della polizia locale di Mirandola, prescindiamo dall’indubbio impegno messo dagli operatori: la polizia locale di Mirandola lavora bene e ci complimentiamo. Ci interessa però valutare la correttezza degli indirizzi forniti dalla maggioranza di destra che governa Mirandola. Non esistono evidentemente altri settori ed altre funzioni di rilievo per gli amministratori mirandolesi: quando si tratta di assumere personale i servizi sociali, i lavori pubblici, le scuole, sono in secondo piano. La polizia locale pare diventata l’unico punto su cui si concentrano le attenzioni della destra mirandolese'. Così il segretario del Pd di Mirandola Anna Greco.'Non si è badato a spese: dall'uscita dall’Unione in poi, Mirandola è passata da 14 agenti che lavoravano assieme agli altri comuni, con costi e servizi suddivisi con altri, agli attuali 22 con previsione di arrivare a 24.

Quindi 8 dipendenti in più a carico solo di Mirandola. L'ultimo pare sia stato l’addestratore del cane Thor. A questo vanno aggiunti i costi per le dotazioni di mezzi e attrezzature.Abbiamo letto i dati e le informazioni della Giunta Mirandolese in occasione di San Sebastiano: l’unico dato rilevante presentato è stato che le multe a Mirandola sono praticamente decuplicate, da poco più di 1433 siamo passati a 12686 - aggiunge Anna Greco -. Un trend che ha determinato incassi rilevanti, a fine 2024 il comune ha dichiarato che incasserà 1.180.000 euro. Per il resto, l’incremento delle attività non sembra giustificare quello dei costi.

Se confrontiamo gli esiti delle attività di altri comuni, ad esempio i dati comunicati dall’Unione del Sorbara, 4 comuni associati, che con 16 agenti hanno gestito oltre 11.000 richieste di cittadini, svolto significative attività di controllo ambientale, su cantieri edilizi e sulle irregolarità commerciali vediamo come unire le forze permette ugualmente di avere risultati di qualità. Su Mirandola c’è bisogno di fare molto, ma molto di più tali aspetti'.Nell’anno solare appena concluso sono stati effettuati 2.154 (2000 nello scorso 2023) accertamenti anagrafici. Il 2024 ha visto 730 posti di controllo che hanno coinvolto oltre 7.000 veicoli. Da registrare il dato record di violazioni dei limiti di velocità: ben 12.686, contro le 1.433 violazioni nel 2023. Sono stati 25.767 (22.557 nel 2023) i veicoli in transito controllati grazie ai varchi cittadini: di questi 51 (36 nel 2023) sono risultati privi di assicurazione e ben 173 (180 nel 2023) senza revisione.Nei 366 giorni dell’anno concluso (bisestile) sono stati 840 (834 nel 2023) i servizi di controllo nei centri abitati (capoluogo e frazioni), con 995 servizi di controllo nei parchi pubblici (402 nel 2023) e 897 controlli per la regolarità del lavoro. Sono state 57 le giornate di formazione (6 in più rispetto all’anno precedente e 38 in più del 2022), garantite ad altrettante classi (57) per un numero complessivo di alunni coinvolti pari a 1.283 fra Scuole Superiori, Medie, Elementari, Materne e campi estivi (+120 studenti intercettati rispetto al 2023).