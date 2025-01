'Polizia locale Terre di Castelli, quei dati sono solo propaganda'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sulpl, Csa e Uilfpl ringraziano il comandante della polizia locale dell'Unione Terre di Castelli che ha diffuso i lusinghieri numeri che ha prodotto il corpo di PL dell'Unione Terre di Castelli nel 2024. Questi dati però dati in modalità massiva a nostro avviso servono esclusivamente per fare audience nei confronti di coloro che questi numeri non sanno leggere o ancora meglio sapendo che neppure agli addetti ai lavori come noi (sindacati e operatori di PL) quei numeri, non dicono nulla se non sono confrontati con gli stessi parametri degli anni precedenti'. Così in una nota le sigle sindacali che rappresentano la polizia locale.

'I dati dovrebbero descrivere ciò che la PL ha fatto durante l’anno, ad esempio controlli edilizi che hanno verificato infrazioni, lo stesso per il commercio, o controlli stradali divisi per sanzioni senza conducente o con conducente, divise per controlli su stati di alterazione psicofisica (etilometro o drug test) che ha prodotto denunce o ritiri di patente, ancora numero controlli di prevenzione parchi aree critiche controlli con l’unita’ cinofila e cosi via tutti confrontati con quelli dell’anno o degli anni precedenti così da avere un confronto capibile dai cittadini e verificabile dagli amministratori che saprebbero tramite questi dati di avere effettivamente agenti che controllano realmente il territorio - continuano i sindacati -.

Ricordiamo che questi numeri sono stati ottenuti grazie quasi esclusivamente alla professionalità dei nostri agenti di PL considerati tra i migliori della provincia grazie alla loro competenza e al loro impegno per garantire il miglior servizio possibile al cittadino nonostante il benessere organizzativo non sia dei migliori. Evidenziamo altresì che questi numeri purtroppo sono nettamente inferiori proporzionalmente ai dati di Unioni di comuni o singoli comuni più piccoli della nostra realtà come ad esempio Maranello. Stiamo verificando che non siano inferiori addirittura rispetto agli ultimi 5 anni'.'Alla luce di tutto ciò ricordiamo un' informazione significativa del lontano 2019 quando l'allora assessore alla Polizia Locale dell'Unione terre di Castelli Fabio Franceschini dichiarava che l'Unione avrebbe assunto 10 agenti entro l'estate del 2019 portando così l'organico all'illusoria cifra di 69 operatori (ad oggi siamo a 66 con 5 anni di distanza ndr). Dei 66 operatori stimati dal comandante quanti sono effettivamente operatori che svolgono servizi in strada? Cosa vuol dire veramente questa sessantina di agenti in servizio sui territori di Vignola, Savignano, Marano, Spilamberto, Zocca, Guiglia, Castelvetro e Castelnuovo con una superficie di 312 chilometri quadrati che si dividono su 3 turni (mattina, pomeriggio e sera)? Perche’ i cittadini devono sapere che di questi 66 una parte degli stessi lavora in ufficio per completare gli accertamenti delle pattuglie impegnate sul territorio perchè senza questa attività ciò che viene prodotto all'esterno finirebbe nel nulla e altri non sono in servizio effettivo all’unione (3 operatori), un distaccato sindacale e 2 distaccati presso altri enti oltre ad un operatore part time'.'In sostanza cosa rimane di questo organico per il controllo del territorio? Qualche pattuglia... Il problema è sempre quello: gli operatori sono pochi e restano pochi ed è qui che si devono fare delle scelte, perchè la sicurezza la si fa con gli uomini e le donne in divisa, anche dotati tecnologicamente con strumenti all'avanguardia come le bodycam - chiudono i sindacati -. A nostro avviso la diffusione dei dati annuali del Corpo dovrebbe avvenire con più trasparenza onde evitare pressapochismo e ingenerare confusione o malintesi. Ricordiamo che attualmente siamo sotto organico di circa il 20% rispetto i parametri imposti dalla legge regionale. Infine un dato su cui riflettere riguarda il fatto che un comando come quello dell'Unione Terre di Castelli con un bacino di circa 85.000 abitanti ha effettuato circa 10.700 sanzioni contro le circa 12.000 del comune di Maranello con una popolazione di circa 17.500 abitanti. Ci poniamo ora una domanda alla quale vorremmo una risposta: con la divulgazione massiva di questi dati si sta facendo veramente controllo del territorio oppure propaganda? Ai cittadini l’ardua sentenza'.

Il bilancio dell’attività dell’anno appena concluso sul territorio degli otto comuni dell’Unione (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) registra presso la Centrale operativa 1.426 richieste di intervento, mentre le segnalazioni per la polizia di prossimità, che riguardano quartieri e territorio, hanno raggiunto quota 2.665 unità. Le investigazioni scaturite hanno portato alla comunicazione all’Autorità giudiziaria di 160 notizie di reato. Sei i daspo urbani emessi.Quanto alla presenza sulle strade, nel 2024 sono stati rilevati 746 incidenti, di cui 5 purtroppo mortali e 270 con feriti. Le violazioni del Codice della strada accertate sono state 10.680, di cui la grande maggioranza (6.927) non relative alla sosta. Oltre 21mila i veicoli fermati per controlli, con 83 patenti ritirate e 218 veicoli sottoposti a fermo.Quanto agli altri ambiti di intervento, sono stati 318 i controlli effettuati in materia di edilizia e ambiente con 701 violazioni accertate. Ben 71 gli interventi effettuati per Accertamenti e Trattamenti sanitari obbligatori.Il Comando di Polizia locale delle Terre di Castelli può contare su 65 addetti (più il comandante) e 2 impiegati amministrativi. I mezzi a disposizione sono 22 autoveicoli, 4 moto, 9 biciclette di cui 6 a pedalata assistita. Sulle auto di servizio sono collocati 14 defibrillatori: tutti i 66 agenti sono formati al loro uso.