Non solo violazioni del Codice della strada: l’attività della Polizia locale si adegua sempre più alle nuove esigenze di sicurezza e tutela delle comunità. Il 20 gennaio è San Sebastiano, patrono della Polizia locale: gli agenti che fanno riferimento al Comando dell’Unione Terre di Castelli lo festeggeranno a Vignola dove è in programma la messa in Chiesa Plebana (ore 18.00) e la benedizione di veicoli e unità cinofila. Sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività dell’anno appena concluso sul territorio degli otto comuni dell’Unione (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca).

Nel 2024 sono arrivate presso la Centrale operativa 1.426 richieste di intervento, mentre le segnalazioni per la polizia di prossimità, che riguardano quartieri e territorio, hanno raggiunto quota 2.665 unità.

Le investigazioni scaturite hanno portato alla comunicazione all’Autorità giudiziaria di 160 notizie di reato. Ben 6 i daspo urbani emessi: dal 2021 il nuovo regolamento vigente nel territorio dell’Unione consente infatti l’adozione di questo strumento per l’allontanamento dal territorio di persone responsabili di comportamenti molesti.

Quanto alla presenza sulle strade, nel 2024 sono stati rilevati 746 incidenti, di cui 5 purtroppo mortali e 270 con feriti. Le violazioni del Codice della strada accertate sono state 10.680, di cui la grande maggioranza (6.927) non relative alla sosta. Oltre 21mila i veicoli fermati per controlli, con 83 patenti ritirate e 218 veicoli sottoposti a fermo.

Quanto agli altri ambiti di intervento, sono stati 318 i controlli effettuati in materia di edilizia e ambiente con 701 violazioni accertate. Ben 71 gli interventi effettuati per Accertamenti e Trattamenti sanitari obbligatori.

Il Comando di Polizia locale delle Terre di Castelli può contare su 65 addetti (più il comandante) e 2 impiegati amministrativi. I mezzi a disposizione sono 22 autoveicoli, 4 moto, 9 biciclette di cui 6 a pedalata assistita. Sulle auto di servizio sono collocati 14 defibrillatori: tutti i 66 agenti sono formati al loro uso.

“E’ stato un anno impegnativo – conferma il comandante della Polizia locale UTC Pierpaolo Marullo – ringrazio tutti gli agenti che hanno lavorato al servizio delle nostre comunità, ma anche tutti i cittadini che hanno deciso di impegnarsi in prima persona, a cominciare dagli assistenti civici e dai gruppi di controllo di vicinato. Uno degli obiettivi che ci poniamo per il futuro prossimo è quello di moltiplicare i momenti informativi per la cittadinanza, rafforzando un rapporto diretto di reciproca fiducia e collaborazione”.

“Il numero degli agenti della Polizia locale, per limiti assunzionali definiti dalla normativa nazionale e non per nostra volontà, è fisso ormai da molti anni – aggiunge il presidente dell’Unione Terre di Castelli Iacopo Lagazzi – ma come Unione non abbiamo mai smesso di investire su questo ambito. La spesa complessiva per la Polizia locale era di 3.825.617 euro nel 2023 (con 96mila euro di nuovi investimenti), è diventata 3.852.658 euro nel 2024 (con 90mila euro di nuovi investimenti), per non parlare dei 3 milioni e mezzo complessivi (finanziati anche dalla Regione) per la realizzazione del Polo della sicurezza, in via Pertini, a Vignola. Investimenti in strutture e persone che non sarebbero stati possibili se affidati ai singoli Comuni. La dimensione unionale è l’unica praticabile per garantire la migliore sicurezza per i cittadini”.