I lavori, che si concluderanno alla fine del 2024, prevedono la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, costruito in adiacenza al liceo Fanti, a due piani con 18 aule destinate all’attività didattica e laboratori di circa 55 metri quadrati ciascuna e con i relativi servizi igienici, per ospitare complessivamente circa 500 studenti.L’edificio sarà indipendente e potrà ospitare sia studenti del liceo Fanti che dell’istituto Da Vinci ed inizialmente aveva un costo previsto di due milioni e 300 mila euro, ricalcolati a seguito della revisione dell'elenco prezzi regionale dovuta all'aumento delle materie prime.Inoltre, la nuova struttura sarà riscaldata con un impianto a pavimento che sfrutterà l’energia geotermica del terreno e sulla copertura saranno installati pannelli fotovoltaici per alimentare l’impianto elettrico.Attualmente continua, per le scuole carpigiane, la crescita della popolazione scolastica e del numero delle classi, in particolare sette aule del Liceo Fanti sono collocate presso l'Ipsia Vallauri, che già lo scorso anno scolastico aveva ospitato cinque aule, mentre è prevista la costruzione di due nuove aule in struttura prefabbricata nell'area cortiliva esterna dell’istituto, nei prossimi mesi.Inoltre, non è più attualmente percorribile l'ipotesi di assumere locali in locazione da parte di privati, perchè l'edificio che era stato proposto necessitava di lavori di adeguamento significativi e onerosi.Il prossimo anno scolastico 2023/2024 saranno 4930 gli studenti che frequenteranno gli istituti superiori carpigiani, con un incremento di 243 studenti rispetto lo scorso anno. In particolare sono 2113 gli iscritti al liceo Fanti, 1032 al Da Vinci, 1084 all’istituto Meucci e 701 al Vallauri.